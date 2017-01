Advocaat gesloten garage Freriks haalt uit naar burgemeester Van Zanen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 11:43 uur | update: 17:32 uur

Het autobedrijf in Overvecht. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De sluiting van autobedrijf John Freriks in het Utrechtse Overvecht is "bizar en kafkaiaans". Dat zei advocaat Charles Starmans vandaag voor de rechter.



De garage zou auto's hebben geprepareerd voor criminelen en wordt in verband gebracht met een reeks liquidaties. Burgemeester Jan van Zanen laat het bedrijf aan de Mississippidreef daarom per 1 februari sluiten, maar dat besluit wordt aangevochten, want de eigenaar is zich van geen kwaad bewust.



INVAL

De politie deed in september een inval bij John Freriks Auto Accessoires en vond twee auto's waar verborgen ruimtes in werden gemaakt. Dat soort auto's gebruiken criminelen vaak om drugs, wapens of geld te vervoeren.



Ook ontdekten agenten dat de garage in Overvecht te koppelen is aan een observatiebus vol afluisterapparatuur. Zware misdadigers zouden die hebben gebruikt bij het voorbereiden van huurmoorden.



De advocaat van Freriks is het er totaal niet mee eens. "Er is geen sprake van een concreet strafbaar feit. De aanwijzingen zijn mager en speculatief", voerde hij aan. "Het OM vervolgt Freriks niet omdat het geen zaak had. Toch sluit de gemeente. Mijn cliŽnt verkeert nu in het ongewisse en vecht tegen een faillissement, want klanten blijven weg.

Hij moet aan damagecontrol doen."



De garagehouder zei tijdens de zitting dat hij trilde toen de politie binnenkwam. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En in de pers werd ik later gelinkt aan liquidaties. De dag erna moest ik wel mijn kinderen naar school brengen."



LEVENSGEVAARLIJK

De advocaat had ook geen goed woord over voor burgemeester Jan van Zanen. "De burgemeester handelde volstrekt onverantwoord door mijn cliŽnt zo neer te zetten. Levensgevaarlijk. Als dit handhaven van de openbare orde is, kan hij beter het stadhuis sluiten'", sprak Starmans, die ook ontstemd was dat de advocaat van de gemeente vanmorgen tijdens de zitting nog stukken inbracht.



Tijdens de zitting werd gesteggeld over de vondst van losse airbags, een ingebouwde subwoofer op de bodem van een kofferbak en auto's met afgeplakte kentekens in de garage. Ook het wel of niet aanbrengen van een camera in een busje was onderwerp van discussie. Volgens de advocaat deed de garage alleen de bedrading en bekleding. De gemeente voerde aan dat er een mail is van de cameraleverancier waarin de aansluitschema's staan.



De bestuursrechter doet binnen twee weken uitspraak. Is dit na 1 februari dan mag de garage open blijven tot de uitspraak.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 6 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Waar rook is, is vuur!!!! R. van den Brijk rijk van den Brink uit UTRecht | 24-01-2017 18:32 uur op heterdaad , kun je niets ontkennen. carel uit Blaricum | 24-01-2017 17:56 uur We waren natuurlijk toevallig allemaal bij Freriks over de vloer, toen die fijne boys met zwaar geschut toevallig langs kwamen, en weten dus allemaal hoe "slecht" dat bedrijf wel niet is/was/geweest. Van Zanen heeft alleen van horen zeggen, vermoed ik. Peter uit Utrecht | 24-01-2017 15:39 uur Geenstijl hieronder, is even vergeten dat de politie bij een inval op hopen bewijs stuitte. Freriks is op heterdaad betrapt en ontkennen zoals hij nu doet, is nutteloos. Thomas uit Utrecht | 24-01-2017 14:21 uur Het is gewoon bizar, de politie kan je niet vervolgen omdat er geen hard bewijs is, dan gaat de gemeente maar even over tot actie, vreemde rechtstaat. Maar ja dat heb je met een VVD'er als burgemeester. Geenstijl@Utrecht uit UTRECHT | 24-01-2017 13:00 uur Inderdaad, onze burgervader slaat een beetje door. Hij kijkt en luisterd te veel naar zijn partijgenoot en tevens onze premier. Angst voor de komende verkiezingen misschien. Peter uit Utrecht | 24-01-2017 12:35 uur

Nieuwsoverzicht