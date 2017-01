Provincie peilt mening over nieuwe dienstregeling ov

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 12:10 uur | update: 15:02 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht wil graag weten wat de reizigers van de nieuwe dienstregeling in het openbaar vervoer vinden. Het nieuwe rijschema van U-OV gaat in juli van dit jaar in. Op veel lijnen komen er extra ritten en langere bussen.



Ook worden lijnen opgeheven. Zo rijdt lijn 39 van Utrecht Centraal naar Maarssen via station Leidsche Rijn na 1 juli niet meer. Datzelfde geldt voor lijn 19, die van Utrecht Centraal naar Station Leidsche Rijn rijdt.



Volgens U-OV verbetert de dienstregeling rond Leidsche Rijn Centrum doordat andere lijnen worden uitgebreid of vaker gaan rijden. Het gaat onder meer om de lijnen 15 en 16, die met kleine busjes gaan rijden tussen Leidsche Rijn en de binnenstad van Utrecht.



Ook in De Bilt Bilthoven krijgen reizigers te maken met een versobering van de dienstregeling. Lijn 78 rijdt vanaf 1 juli niet meer 's avonds en niet op zondag.



Reizigers kunnen hun mening geven over de plannen. Dat kan via de website van de provincie. U kunt natuurlijk ook een bericht sturen naar RTV Utrecht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Leuk dat ze onze mening willen maar waarom kan dit nou weer niet anoniem! Niet iedereen wil zo zijn mening geven! Harm uit Maarssen | 24-01-2017 13:19 uur

Nieuwsoverzicht