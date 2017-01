Smerige kleur van water Leidse Rijn verontrust omwonenden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 12:21 uur | update: 16:54 uur

Water met een vuile kleur dinsdagmorgen in de Leidse Rijn. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Omwonenden van de Leidse Rijn in Utrecht maken zich zorgen over de kleur van het water in het kanaal. Tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal stroomt een lichtbruine massa, die doet denken aan vervuiling van het oppervlaktewater.



Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vermoedt dat het water de vuile kleur heeft aangenomen omdat bij een nieuwbouwproject verderop te veel grondwater is weggepompt. Het waterschap heeft een milieu-inspecteur gewaarschuwd, die later op de dag poolshoogte gaat nemen.



Volgens een omwonende is het water al dagen vies. Er zou ook een diesel-achtige geur rond het kanaal hangen.



De Leidse Rijn, die vroeger ook wel Leidse Vaart werd genoemd, werd in de middeleeuwen gegraven om de scheepvaart over de bochtige Oude Rijn een kortere route naar het westen te geven. Het kanaal loopt van Utrecht via Leidsche Rijn naar Harmelen.



Reacties van lezers Klopt, ik rook ook al een rare chloorlucht bij de werkzaamheden(vanaf Papendorp naar Leidsche Rijn) Henk uit Utrecht | 24-01-2017 15:54 uur

