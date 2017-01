Amersfoortse raad krijgt lesje over dataveiligheid

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 12:41 uur | update: 13:21 uur

AMERSFOORT - De gemeenteraad van Amersfoort krijgt vanavond een presentatie over dataveiligheid. De gemeente doet dit naar aanleiding van het datalek, waardoor vorig jaar gegevens van 1900 inwoners op straat kwamen te liggen.



Het CDA wil zulke blunders in de toekomst voorkomen en organiseert vanavond een bijeenkomst. "Het zal gaan over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot dataveiligheid. Ook krijgen we de stand van zaken te horen over het eerdere datalek bij de gemeente", zegt Arie den Ouden van de CDA-fractie.



Persoonlijke gegevens van Amersfoorters werden vorig jaar per ongeluk openbaar. Betrokken ambtenaren, waaronder de gemeentesecretaris, verzwegen het lek voor de wethouder.



Kort nadat het datalek in de media kwam, verstuurde de gemeente Amersfoort een brief naar de 1900 gedupeerden.



