Vijf tips en beeldmateriaal gedeeld in zaak brandslachtoffer Lindsey (11)

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 13:09 uur | update: 15:12 uur

Foto: Keistadnieuws I Politie

AMERSFOORT - De politie heeft vijf tips binnengekregen over de brand waarbij op 14 januari Lindsey Ngo (11) uit Amersfoort om het leven kwam. Ook is er beeldmateriaal gedeeld.



De brand in de woning in de Gounodstraat is volgens de politie aangestoken. De auto van de moeder van Lindsey was eerder ook al doelwit van brandstichting.



Maandag heeft het Expertteam Visualisatie en Reconstructie een 3D-scan gemaakt van het huis. Hiermee beschikt het rechercheteam over een exacte schets van de woning vlak na de brandstichting.



In Opsporing Verzocht roept de politie het publiek vanavond op om hun informatie en beeldmateriaal van de brand met het onderzoeksteam te delen. Woensdag komt de zaak opnieuw aan bod in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht