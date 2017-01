Grote steden willen regie over inburgering terug

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 13:28 uur | update: 14:24 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag willen dat gemeenten de regie terug krijgen over het inburgeringsproces. De vier grote steden (G4) zeggen dat maatwerk nodig is om de integratie in goede banen te leiden.



Dinsdag kwam de Rekenkamer met een rapport waaruit blijkt dat het huidige inburgeringsbeleid tekort schiet. De G4 is het met die conclusie eens en heeft al eerder zorgen geuit over de lagere deelname aan inburgeringscursussen en de lagere slagingspercentages.



"Gemeenten kunnen inburgeraars niet stimuleren, aanspreken of ondersteunen. Uit ervaring voor 2013 is gebleken dat dit wel nodig is." De steden pleiten daarom voor een nieuw systeem waarbij de regie bij de gemeenten ligt.



UTRECHT

Wethouder Kies Diepeveen is het ook eens met de Rekenkamer. "Daarom roep ik het volgend kabinet ook op hier lering uit te trekken, de conclusies ter harte te nemen en ermee aan de slag te gaan", aldus de wethouder in een schriftelijke reactie.



Volgens Diepeveen ontbreken er op landelijk niveau praktische stappen in de integratie. Hij noemt Plan Einstein als goed voorbeeld in Utrecht. Daarbij wonen jongeren en asielzoekers op ťťn locatie.



Reacties van lezers Zolang er in openbare gebouwen en ziekenhuizen alles vertaald wordt in het Arabisch zal er totaal geen drang zijn om te integreren. Dus ook de G4 zal dat niet veranderen als men nieuwkomers maar blijft pamperen. Denk dat de prachtwijken in Utrecht een goed voorbeeld zijn voor hoe het niet moet! Ballie uit Stichtse Vecht | 24-01-2017 16:39 uur Ons inburgeringsbeleid loopt al vanaf het begin niet dus een gemeentelijke regie zal ook niet werken. In grote steden is het bijna segregatie ipv integratie ondanks talloze pogingen om mensen tot integratie te bewegen. Misschien moeten we eerst erkennen dat integratie zoals wij dat op ons idealistische linkse gedachtengoed baseren helemaal niet altijd werkt. KeesieUtrecht uit Utrecht | 24-01-2017 14:48 uur Liever niet. Hou het op rijksniveau, anders kan elk dorpje er hun eigen draai aan geven. Wat in het linkse Utrecht er waarschijnlijk op zal neerkomen dat Nederlands leren en een baan zoeken, helemaal niet meer hoeft. En dan lezen we in 2030 op RTV Utrecht "Niet geÔntegreerde jeugdbendes nemen hele wijken over. Groenlinks burgemeester is verbaasd hoe het kan" Thomas uit Utrecht | 24-01-2017 14:18 uur

