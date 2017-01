Politie zoekt getuigen dodelijk ongeval Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 15:10 uur | update: 15:10 uur

UTRECHT - De politie wil getuigen spreken van een zwaar verkeersongeluk in de Utrechtse wijk Overvecht. Bij de aanrijding op de Tigrisdreef kwam een 28-jarige vrouw om het leven.



Het ongeluk gebeurde op dinsdag 10 januari. De Utrechtse vrouw stak om 14.05 uur over achter een bus die op het punt stond om bij een halte te vertrekken.



Een 21-jarige automobilist uit Houten passeerde op dat moment de bus en kon haar niet meer ontwijken. De vrouw is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.



Omdat de politie nog altijd onderzoek doet naar de toedracht van het ongeluk, vraagt ze of getuigen meer licht op de zaak kunnen werpen.



