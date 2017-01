Poppodium Fluor komt met reddingsplan

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 14:22 uur | update: 14:24 uur

AMERSFOORT - Het Amersfoortse poppodium Fluor presenteert vanavond een reddingsplan aan de gemeenteraad. Eind vorig jaar moest Amersfoort ruim twee ton extra in het noodlijdende poppodium stoppen, naast de jaarlijkse subsidie van 450.000 euro.



De partij Amersfoort2014 noemt Fluor een bodemloze put en zal kritisch naar het plan luisteren. Het idee om met horeca inkomsten binnen te halen, vindt de partij niks.



"Fluor ligt heel ongunstig in een uithoek van de stad. Het ligt niet in de loop om daar overdag eens een kopje koffie te gaan drinken. Bovendien is er nog niks aan horeca aangelegd. Dit was juist een groot deel van het plan om de exploitatie rond te krijgen", aldus fractievoorzitter Ben Stoelinga.



Amersfoort2014 denkt dat Fluor terug moet naar haar kerntaak: een poppodum zijn, met name voor jongeren.



