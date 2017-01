Vrijspraak voor eigenaar grillroom Rhenen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 14:27 uur | update: 17:01 uur

RHENEN - Een man uit Rhenen is vrijgesproken van brandstichting in een pizzeria in Rhenen. Hij zou de brand in 2014 samen met een ander hebben aangestoken. Volgens de rechter zijn er onvoldoende aanknopingspunten.



In 2015 werd een man in hoger beroep veroordeeld voor het in brand steken van de eetgelegenheid. Die man verklaarde dat een 39-jarige man uit Rhenen ook schuldig is aan de brand. Maar de rechtbank vindt dat daar niet voldoende bewijs voor is.



De verdachte was eigenaar van een concurrerende grillroom in Rhenen. Hij zou opdracht hebben gegeven tot de brand en zou de brandstichter vervolgens een baan hebben aangeboden in zijn grillroom. Justitie noemde dat verdacht en eiste twee weken geleden een celstraf van drie jaar.



