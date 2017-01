Michael Dudok de Wit over Oscarnominatie: concurrentie was sterk

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 19:53 uur | update: 19:54 uur

Foto: ANP

ABCOUDE - De in Abcoude geboren filmregisseur Michael Dudok de Wit is met zijn animatiefilm genomineerd voor een Oscar. Hij maakt kans op de felbegeerde filmprijs in de categorie animatiefilm.



De film gaat over een man die schipbreuk heeft geleden en wanhopig probeert te ontsnappen aan een onbewoond eiland waarop hij is aangespoeld. Op een dag komt hij een mysterieuze schildpad tegen die zijn leven verandert.



De concurrentie was dit jaar sterk, vertelt Dudok de Wit. "Er zijn vijf films die uitgekozen zijn uit 26 films. Vorig jaar waren dat er maar zestien, het jaar ervoor waren het er nog minder."



VEREERD

Dudok is vereerd met de nominatie, maar moest vandaag vooral denken aan het moment in 2001 dat hij met de korte animatiefilm 'Father and Daugther' een Oscar won in de categorie korte animatiefilm.



"Dat was toen heel bijzonder omdat ik zo'n prijs nog nooit had gewonnen en ik had 'm met een klein ploegje gemaakt. Deze keer is dat heel anders want er hebben 200 mensen aan meegewerkt."



BLIJ

Toch voelt hij zich verantwoordelijk voor de nominatie. "Maar ik ben vooral blij voor die grote groep medewerkers die eraan mee heeft gewerkt", besluit de filmregisseur.



The Red Turtle is de eerste lange animatiefilm die Dudok de Wit heeft uitgebracht. Hij werkte er tien jaar aan. Afgelopen zomer nog sprak hij in het Utrechtse Louis Hartloopercomplex over zijn werk.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Gefeliciteerd hiermee!!!!!! wilde al naar deze film in de bios; was ik al te laat mee. heb m recentelijk gekocht omdat het me zo'n prachtige film lijkt. dank alvast maria uit Nieuwegein | 24-01-2017 15:25 uur

Nieuwsoverzicht