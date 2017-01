"Ondernemers helpen elkaar naar hoger niveau"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 14:05 uur | update: 16:14 uur

Foto: RTV Utrecht

ZEIST - BNI is door het Amerikaanse financiŽle tijdschrift Forbes uitgeroepen tot een van de meest succesvolle netwerkorganisaties. Het bedrijf organiseert wereldwijd bijeenkomsten, onder meer in Utrecht, Vianen en Zeist.



Zo komen leden in de regio Utrecht iedere dinsdagochtend bijeen in Zeist om samen te ontbijten. De ondernemers kunnen tijdens die sessies hun ideeŽn pitchen en contactgegevens met elkaar uitwisselen.



Er geldt wel een aanwezigheidsplicht. Ook zijn leden verplicht iets voor andere leden te doen. Aan een lidmaatschap hangt bovendien een flink prijskaartje: ondernemers betalen 900 euro per jaar. Maar volgens de Utrechtse BNI is dat het geld meer dan waard.



"We geven veel trainingen en helpen ondernemers naar een hoger niveau. Daarnaast houden we bij hoeveel omzet de leden genereren dankzij BNI", vertelt regio-directeur Danny van Brie. Volgens Van Brie zijn de aangesloten ondernemers vorig jaar goed geweest voor 225 miljoen euro omzet.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht