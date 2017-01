IJsselsteinse wethouder treedt terug

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 16:29 uur | update: 22:11 uur

IJSSELSTEIN - Wethouder Huib Veldhuijsen (VVD) in IJsselstein stelt zijn portefeuille ter beschikking.



Aanleiding zijn de problemen met de ambtelijke fusieorganisatie van IJsselstein en Montfoort. De samenwerking tussen de gemeenten verloopt alles behalve vloeiend. Het zou een bezuiniging moeten opleveren van jaarlijks 1,4 miljoen euro, maar tijdens een recente clustervergadering werd bekend dat er jaarlijks 800.000 euro extra nodig is voor de beide gemeenten om de samenwerking vlot te trekken. De raad vond dat ze onvoldoende was meegenomen in de plannen.



Veldhuijsen neemt volgens de gemeente zijn verantwoordelijkheid "omdat hij niet wil dat het terugkijken op de timing van het proces, een uiteindelijk raadsbesluit in de weg zit". Door zijn functie beschikbaar te stellen kan hij de lopende zaken blijven behartigen tot hij deze aan zijn opvolger heeft overgedragen. De verwachting is dat dit uiterlijk 25 februari is gebeurd. "Het college heeft begrip en respect voor het besluit van Veldhuijsen en betreurt het dat hij voortijdig terugtreedt", zo staat in een verklaring.



Veldhuijsen kwam in 2006 in de IJsselstein gemeenteraad voor de VVD. Sinds 2014 was hij wethouder. Hij had naast bedrijfsvoering, economische zaken, ruimtelijke ordening, stadsmarketing en mobiliteit in zijn portefeuille.



"Ik kijk vol trots terug op de processen waarmee samen met ondernemers, betrokken inwoners en gemeenteraad onder meer de economische visie, de mobiliteitsagenda, de BIZ en het marketingplan voor IJsselstein tot stand zijn gekomen.

IJsselstein kan erop vertrouwen dat het bestuur hier adequaat verdere invulling aan geeft", laat Veldhuijsen weten.



