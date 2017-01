Kosten Tourstart vallen nog hoger uit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 15:59 uur | update: 22:11 uur

UTRECHT - De start van de Tour de France in Utrecht gaat nog eens 184.000 euro extra kosten. Dat heeft het stadsbestuur in een brief bekendgemaakt. Met het eerdere tekort van vier ton zijn de kosten daarmee bijna zes ton hoger dan begroot.



Door fouten in de administratie rekende de gemeente zich 65.000 euro te rijk. Ook door niet-gebruikte hotelkamers door de organisatie van de Tour de France kwam er 45.000 euro minder binnen. Daarnaast vielen kosten voor verzekeringen, de website en het verwijderen van fietsen in de stad duurder uit (42.000 euro).



Tot slot bleek de Stichting Utrecht 2015 nog openstaande facturen te hebben. Omdat de stichting inmiddels is opgeheven, moet de gemeente opdraaien voor de betaling. Het gaat om een bedrag van 32.000 euro.



Het stadsbestuur zegt de meerkosten "vervelend" te vinden en gaat waar mogelijk op zoek naar oplossingen om het tekort te dichten.



"Als we tussentijds of in een later stadium alsnog bedragen van debiteuren ontvangen of alternatieve dekking vinden, zal dit hiermee worden verrekend of in toekomstige jaarrekeningen een plek krijgen."



CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren noemt het "slordig" dat er 184.000 euro aan oninbare en verkeerd geboekte posten zijn. "Bovenop de eerdere vier ton", zo laat hij op Twitter weten.



De totale begroting van de Tourstart van 2015 ligt op 15,4 miljoen euro. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betaalt daar 2,25 miljoen euro van.



