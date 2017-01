Nieuwegein wil positiever imago

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 15:41 uur | update: 17:10 uur

Foto: RTV Utrecht

NIEUWEGEIN - Nieuwegein krijgt stadsambassadeurs die tijdens bijeenkomsten vertellen waarom de gemeente in hun ogen zo leuk is. Het imago van de stad kan namelijk wel wat opgepoetst worden.



Volgens wethouder Gadella is het belangrijk dat Nieuwegein er positief op staat. "Wij als stad willen dat bewoners tevreden zijn en we willen ook graag bedrijven blijven aantrekken. Dat betekent dat je goed naar de smoel van je stad moet kijken", zegt wethouder Johan Gadella.



Bewoners kunnen dinsdagavond meepraten over hoe Nieuwegein het best gepromoot kan worden. De bijeenkomst is bij het buurtplein Batau.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 5 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers @wimutrecht uit utrecht.... dat is nog niet zo heel lang geleden gebeurd hoor.... 30 januari 1295 om precies te zijn... p uit Nieuwegein | 24-01-2017 21:10 uur tja, in centrum is met veel poeha eea neergezet; ontzettend lelijk wat mij betreft. daarnaast is mentaliteit vaak beroerd op de weg en in winkels. behoorlijk asociaal vaak. leer je burgers maar eens fatsoenlijk met elkaar omgaan en respect voor elkaar. dat mis ik ernstig hier ............... jutphaas is leuk en vreeswijk; dat wel! maria uit Nieuwegein | 24-01-2017 19:41 uur Onmogelijke opgave! Laat alle hoop varen, gij die Nieuwegein binnentreedt. Massegast uit Utrecht | 24-01-2017 17:56 uur Dan eerst maar eens burgemeester Frans Backhuijs op laten stappen, zijn woorden over de 48 ongelukken in 3 maanden op de Noordstedeweg : "Ach er zijn wegen waar meer ongelukken gebeuren" zal niet veel positiviteit brengen in dit dorp. weg met die man. het leven bestaat niet alleen maar uit lintjes doorknippen en Sinterklaas binnenhalen! Remco uit Nieuwegein | 24-01-2017 17:34 uur Hoezo Stad? Wie heeft dat recht aan Nieuwegein gegeven. Bij mijn weten niemand. Je heet pas stad als je over Stadsrechten beschikt en dat heeft Nieuwegein niet. Je kunt dat overigens ook letterlijk zien nl; het gemeentehuis heet Stadshuis. Daarnaast is het demografisch, sociaal en financieel economisch eigenlijk gewoon een stadsdeel van Utrecht. Als iedereen dat nu eens erkent dan is het als stadsdeel gewoon Utrecht en daarmee een echte stad. wimutrecht uit Utrecht | 24-01-2017 17:32 uur

Nieuwsoverzicht