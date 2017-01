Raadsvragen over stekkergeld voor Utrechtse laadpaalklevers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 17:12 uur | update: 17:22 uur

UTRECHT - Eigenaren van elektrische auto's gebruiken laadpaalplekken als gratis parkeerplaats. De Partij van de Dieren in Utrecht werpt daarom de vraag op of het college 'stekkergeld' wil invoeren, zoals in andere gemeenten al gebeurt.



Wie zijn elektrische of hybride wagen oplaadt, hoeft geen parkeergeld te betalen. Veel van die auto's blijven staan als de accu eenmaal opgeladen is, met als gevolg dat eigenaren van elektrische of hybride auto's met een lege accu geen paal meer kunnen vinden, betoogt de Partij voor de Dieren.



"Dit maakt elektrisch rijden niet aantrekkelijker en dat vinden we een ongewenste ontwikkeling", stelt raadslid Eva van Esch. Ze heeft schriftelijke vragen over de problematiek gesteld naar aanleiding van een artikel in De Volkskrant.



Van Esch wil onder meer cijfers zien over de bezetting van de laadpaalplekken en wil weten of het college bereid is om, in overleg met de laadpaalexploitant, maatregelen te nemen in de vorm van boetes of stekkergeld. In een aantal steden wordt hiermee met succes geŽxperimenteerd.



Bij invoering van stekkergeld blijkt maar liefst 94 procent van chauffeurs bereid zijn of haar opgeladen auto weg te halen, aldus de Partij voor de Dieren.



Reacties van lezers dan laten ze toch de stekker er in zitten. die elektrische auto's vind ik zo wie zo toch niets. om zo'n auto te maken plegen ze een aanslag op het milieu . laat staan de verwijderingskosten als zo'n ding naar de sloop moet. twee uit | 24-01-2017 19:46 uur Laadpaalklever... die gaat scoren bij de dikke van Dale Nico uit Loenen | 24-01-2017 18:40 uur Ik wist niet eens dat die elektrische auto's geen parkeergeld hoeven te betalen. Dus als je ergens in de buurt van een bedrijf drie palen hebt en er werken meerdere eigenaren van elektrische auto's (helemaal niet zo gek) dan loop je het risico dat je accu leeg blijft ťn dat je ook nog eens parkeergeld betaald. En met de maatregelen die Van Esch noemt moet je tijdens werktijd je auto verzetten zodra je accu vol is (of laadtijd voorbij) om dan vervolgens alsnog flink parkeergeld te betalen. Elektrisch rijden lijkt me de (of een) toekomst en ik speelde met het idee om zo een auto aan te schaffen. Maar nu begrijp ik dat Utrecht er voorlopig nog niet klaar voor is. Dan tank ik liever mijn diesel vol wanneer ik wil en beslis ik zelf waar, hoelang ik parkeer en hoeveel ik er voor over heb. CP uit Houten | 24-01-2017 17:39 uur Je kunt ook een whatsapp groep aanmaken met (bekende) gebruikers, zodat je elkaar kunt vragen de auto weg te halen als de paal voor iemand anders nodig is. Het is een kwestie van besef creŽren (en fatsoen natuurlijk). Werkt bij ons prima. Jan de Zeeuw uit Utrecht | 24-01-2017 17:39 uur

