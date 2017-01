Inbraakgolf in parkeergarage Oog in Al

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 17:28 uur | update: 17:54 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Gebruikers van de parkeergarage aan de Hšndelstraat in Utrecht kunnen maar beter op zoek gaan naar andere parkeerruimte. In korte tijd is daar al vijf keer in auto's ingebroken.



Gebruikers van de garage vinden dat het tekort schiet aan veiligheidsmaatregelen. "Zo is het raar dat de garage niet afgesloten is. Normaal verwacht je dat er een hek voor zit en in het verleden zat het uitgangshek in ieder geval dicht, maar nu kan iedereen in- en uitrijden", vertelt een bezorgde gebruiker.



Volgens de politie werden er bij de meest recente auto-inbraken in de garage vooral tassen, laptops en tablets ontvreemd. Het advies luidt daarom om in ieder geval geen waardevolle spullen in het voertuig achter te laten.



