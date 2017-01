Oppervlaktewater Leidse Rijn vervuild met ijzer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 18:10 uur | update: 21:05 uur

UTRECHT - De Leidse Rijn in Utrecht is vervuild geraakt door ijzer. De stof is in het water gekomen door het oppompen van water bij een nieuwbouwproject. Het oppompen wordt dinsdagavond direct stilgelegd, daarna spoelt het Hoogheemraadschap de waterweg door.



Omwonenden van de Leidse Rijn maken zich sinds het weekend zorgen over de kleur van het water, dat werd namelijk steeds bruiner. Dinsdag was zo'n vijfhonderd meter van het kanaal bruingekleurd door de vervuiling.



ONDERZOEK

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden deed vanochtend onderzoek naar de vervuiling. De controleurs ontdekten dat er bij de bouwwerkzaamheden te veel water dan afgesproken omhoog is gepompt.



Ook de zuiveringsinstallatie die grondwater moet zuiveren voordat het in het oppervlaktewater komt, werkte niet. De grond waar de woningen moeten komen is vervuild en wordt gesaneerd, die stoffen zijn vermoedelijk ook in het water terechtgekomen.



GEVAARLIJK

Hoeveel en welke schadelijke stoffen er allemaal in het water zijn gekomen, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat het in ieder geval om ijzer gaat. Die stof is gevaarlijk voor planten en dieren omdat het zuurstof onttrekt aan het water.



Het Hoogheemraadschap vermoedt dat de meeste vissen en vogels naar zuurstofrijker gebied zijn gevlucht. De bouwplaats wordt afgedicht met grond en er moeten nieuwe vergunningen worden aangevraagd. De bouw ligt voorlopig stil.



