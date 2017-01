Steeds meer 65-plussers Facebooken en Whatsappen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 18:58 uur | update: 19:40 uur

PROVINCIE UTRECHT - Ruim tweederde van de 65-plussers gebruikt Facebook. Dat is bijna tien procent meer dan vorig jaar. Sociale media zijn steeds populairder onder een oudere doelgroep.



Facebook en WhatsApp voeren de lijstjes aan, gevolgd door YouTube, zo blijkt uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy. Door de stijging onder ouderen gebruikt nu 96 procent van de Nederlanders sociale media.



Mariken van Meer van Biblitheek Utrecht merkt ook dat ouderen steeds vaker gebruikmaken van sociale media. Toch weet lang niet iedereen daar goed mee om te gaan. In de bibliotheek geeft zij ouderen daarom voorlichting.



"Mensen krijgen bijvoorbeeld een iPad cadeau van de familie, maar komen dan naar de bibliotheek met de vraag hoe ze die moeten gebruiken", vertelt Mariken. "Zo is er ook best wat angst onder ouderen. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of ze geld hebben overgemaakt als ze een bepaalde knop indrukken."



Ouderen in Woudenberg weten inmiddels ook de weg te vinden op de sociale media. Er zijn inmiddels zelfs Facebookpagina's waar inwoners van de gemeente elkaar helpen.



"Zo heeft iemand een oude foto van haar opa en oma online gezet. Haar familie is benieuwd waar dat boerderijtje op de foto precies staat en van wie dat was. Wat je ziet is dat er vervolgens een lange lijst met reacties volgt", vertelt beheerder Kim van der Velden van de pagina.



Maar ook WhatsApp is steeds populairder. Zo wordt de chat-app gebruikt als hulpmiddel bij buurtpreventie.



