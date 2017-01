"Busje en auto bij woning gezien vlak voor dood Lindsey"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 20:52 uur | update: 21:12 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - De politie is op zoek naar meer informatie over een auto en een busje die mogelijk zijn gezien voorafgaand aan de woningbrand in Amersfoort waarbij op 14 januari Lindsey Ngo om het leven kwam. Dat was dinsdagavond te zien in Opsporing Verzocht.



"Van verschillende getuigen horen we dat voorafgaand aan de brand een auto en mogelijk ook een busje zijn gezien in de omgeving van de Gounodstraat en de Weberstraat", zei een woordvoerster van de politie. Het busje reed op de Haydnstraat en kwam uit de richting van de Weberstraat en reed richting de Wagnerstraat.



OPROEP

De brand brak tussen 03.00 en 04.00 uur 's nachts uit. "De bestuurders van de voertuigen willen we met spoed opsporen omdat zij mogelijk belangrijke informatie hebben. Het zijn sowieso belangrijke getuigen voor ons."



Ook taxibedrijven worden opgeroepen. "Als taxichauffeurs die nacht daar in de buurt zijn geweest, verzoeken wij hen contact met ons op te nemen." Mogelijk hebben bewakingscamera's belangrijke informatie vastgelegd. "Daarom doen we nog steeds een beroep op mensen met bewakingscamera's daar in de buurt. En op mensen die op de brand zijn afgekomen."



BRANDSTICHTING

Eerder zei de politie dat de woningbrand aan de Gounodstraat in Amersfoort is aangestoken. De auto van de moeder van Lindsey was eerder ook al doelwit van brandstichting.



Maandag heeft het Expertteam Visualisatie en Reconstructie een 3D-scan gemaakt van het huis. Hiermee beschikt het rechercheteam over een exacte schets van de woning vlak na de brandstichting.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht