Utrechtse serieverkrachter blijft zwijgen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 15:10 uur | update: 17:26 uur

Het Paleis van Justitie in Arnhem. Foto: Bas Czerwinski, ANP

UTRECHT - De man die bekend staat als de Utrechtse serieverkrachter heeft zijn kans op een laatste woord laten schieten. Nieuwegeiner Gerard T. kwam woensdag wederom niet opdagen bij een zitting van het gerechtshof in Arnhem.



T. werd vorig jaar schuldig bevonden aan vier verkrachtingen in Utrecht, De Bilt en Bunnik en kreeg 16 jaar cel, maar hij ging in hoger beroep. Hij kreeg woensdag een laatste kans om in Arnhem zijn kant van het verhaal vertellen. Omdat hij niet aanwezig was, was de zitting snel klaar.



Bij de vorige zittingen bij het hof was hij ook niet aanwezig. In één geval besloot de rechter hem op te laten halen. Maar gedurende het hele proces beriep de Nieuwegeiner zich op zijn zwijgrecht. Die houding nam de rechter in Utrecht hem zeer kwalijk en dat werd ook meegewogen in het uiteindelijke oordeel van 16 jaar celstraf.



FOUTEN

Volgens zijn advocaat Krikke was van een eerlijk proces geen sprake omdat in 20 jaar politie-onderzoek veel fouten zouden zijn gemaakt. "Er missen stukken in het dossier. Toen het OM zei dat het dossier compleet was, kwamen er weer 800 pagina's bij." Ook rammelt het DNA-bewijsmateriaal, stelde Krikke eerder.



Het Openbaar Ministerie blijft bij de eis van 16 jaar voor vier verkrachtingen in 1995 en 2001. Justitie wil dat ook dat T. daarvoor schadevergoedingen betaalt aan de slachtoffers.



UITSPRAAK

Op 8 februari doet het Hof uitspraak. T. kan dan nog in cassatie gaan, maar dan gaat het alleen om de manier waarop de lagere rechters het recht hebben toegepast. Inhoudelijk wordt de zaak dan niet meer behandeld.



