Utrecht wil wereldwijde erkenning als literatuurstad

woensdag 25 januari 2017

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De stad Utrecht stelt zich kandidaat voor de UNESCO City of Literature. Die titel wordt toegekend aan steden die zich inzetten voor literatuur. Cultuur-wethouder Diepeveen heeft dinsdagavond het bid-book gepresenteerd.



Eerste Kamerlid Paul Schnabel is voorzitter van het City of Literature-comité dat pleit voor Utrecht als literatuurstad. "Utrecht is vandaag de dag met de vele boekhandels, bibliotheken, schrijvers en festivals een echte literatuurstad", zegt hij.



"Wat echter opvalt is dat Utrecht al vanaf de vroege middeleeuwen vooroploopt in de letteren." Utrecht was in 1473 een van de eerste steden in Nederland waar boeken werden gedrukt en de Utrechtse Suster Bertken (1426-1514) was de eerste Nederlandse vrouw van wie een dichtbundel werd uitgegeven.



Ook heeft Utrecht met de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht literaire wetenschap in huis. "Utrecht heeft alles om een UNESCO City of Literature te worden", aldus Schnabel.



Eind dit jaar wordt bekend of Utrecht zich ook daadwerkelijk 'City of Literature' mag noemen.



