Proeven van Utrechts boerenland tijdens route

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 08:22 uur | update: 13:01 uur

Foto: RTV Utrecht

POLSBROEK - Boerenkaas, ouderwetse hangop, vruchtensappen, worsten en hamburgers zijn de komende weken te proeven tijdens de Verlichte Proeverijenroute in het zuidwesten van de provincie. Boerderijen laten bezoekers kennismaken met lokale producten en er zijn kleine tentoonstellingen geopend.



De route voert bezoekers door Cabauw en Lopik, van Benschop naar Polsbroek en door de Lange Linschoten in Oudewater. De route bestond al in Oudewater, maar is dit jaar uitgebreid tot meer dan 100 boerderijen die in de avonduren mooi verlicht zijn.



De vier burgemeesters uit de Utrechtse Waarden openen de route. Tot 11 februari zijn de boerderijen met het bord 'Welkom' aan de weg te bezoeken, maar ook daarna blijven veel boerderijen hun eigen producten verkopen.



