Utrechtse agente wint regionale Vrouw in de Media Award

Politiewoordvoerder Jacqueline van Houten krijgt de oorkonde. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Politiewoordvoerder Jacqueline van Houten heeft de Vrouw in de Media Award in de provincie Utrecht gewonnen. Van Houten is vooral bekend als presentator van het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. De landelijke verkiezing werd gewonnen door de Utrechtse atlete Dafne Schippers.



"Het voelt een beetje raar", zegt Van Houten tijdens de uitreiking van de award. "Ik spreek natuurlijk altijd namens die politie, maar nu moet ik voor mezelf gaan spreken. Ik zie het als een enorme blijk van waardering en het is goed dat het gezien wordt." Ze bedankte op Radio M Utrecht ook haar team bij Bureau Hengeveld.



Volgens de stemmers is Van Houten een eigentijdse, ontspannen woordvoerder, die in heldere taal communiceert over veiligheid en criminaliteit. Van Houten kreeg de meeste stemmen in de provincie Utrecht.



Op de tweede plaats in Utrecht eindigde Jet Hoogendijk, hoofdofficier Justitie Midden-Nederland, gevolgd door MariŽtte Pennarts-Pouw, Gedeputeerde van de Provincie Utrecht.



Met de award willen de initiatiefnemers zorgen voor meer vrouwelijke rolmodellen in de media.



