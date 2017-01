Lesweken van 47 uur: miljarden nodig voor lagere werkdruk in onderwijs

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 09:41 uur | update: 09:45 uur

UTRECHT - Er zijn de komende jaren miljarden nodig om de onderwijsarbeidsmarkt gezond te maken. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond (Aob) woensdag in een manifest over werkdruk.



De sector is weer gezond te krijgen "als we de groepsgrootte inperken, het aantal lessen per docent terugbrengen, ondersteuning dichter bij de klassen regelen en het aantal flexwerkers reduceren door meer echte banen te realiseren", zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.



Gebrekkige financiering heeft er volgens het pamflet toe geleid dat het Nederlandse onderwijs met een fors probleem kampt: er wordt structureel overgewerkt en in geen andere beroepsgroep lopen zo veel mensen tegen een burn-out aan.



LESWEEK

De bond heeft in een onderzoek becijferd dat een lesweek voor een leerkracht in het basisonderwijs gemiddeld bijna 47 uur telt. In het voortgezet onderwijs komt dat uit op ruim 45 uur. Uit een enquête van de bond blijkt bovendien dat één op de acht mensen die werken in het onderwijs overweegt de sector te verlaten; het salaris is te laag, de werkdruk te hoog.



MILJARDEN

De bond komt met voorstellen om de werkdruk te verminderen, maar daar zit een kostenplaatje bij van een paar miljard euro. Bovendien komt daar nog de volgens de Aob noodzakelijke salarisreparatie bovenop.



"Maar de realiteit is wel dat we de overheid al jaren waarschuwen dat Nederland voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten als het om onderwijs gaat. Dat lukte lange tijd omdat er misbruik is gemaakt van het fanatisme van onderwijspersoneel."



Reacties van lezers Het zou ook wel eens prettig zijn als schoolleiders en besturen de cao zouden naleven. Dat zou al een aardige druppel op de gloeiende plaat zijn. Een deel van deze mooipraters is volstrekt niet geïnteresseerd in een hoge werkdruk en 'overwerkte' personeelsleden, maar uitsluitend geïnteresseerd rendamentcijfertjes. Leerkracht uit Utrecht | 25-01-2017 21:55 uur als nu eens alle regelgeving en ieder moment veranderingen worden door gevoerd in de prullenbak doen kan je weer terug gaan naar onderwijs als 30 jaar terug school Hoofd onderwijzer die ook voor de klas stond , maar nu directie , assistent directie , kaderleden en aan het eind de onderwijzer, de onderwijzer hoef geen opvoeder te zijn daar zijn ouders voor guusje uit IJsselstein | 25-01-2017 14:37 uur ze hebben ook meer vakantie dan dat ze op school zijn. twee uit | 25-01-2017 14:03 uur

