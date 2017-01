Claudia de Breij ambassadeur Het Dorp

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 10:09 uur | update: 10:41 uur

Claudia de Breij Foto: Freek van Asperen, ANP

UTRECHT - De Utrechtse zangeres en comédienne Claudia de Breij wordt ambassadeur van Het Dorp. Dat is de eerste woongemeenschap in Nederland voor mensen met een beperking. De Breij gaat dat doen samen met Mies Bouwman.



Mies Bouwman presenteerde in 1962 de inzamelingsactie voor de volledig aangepaste woongemeenschap bij Arnhem. Ze wilden dit jaar een nieuwe ambassadeur, zegt Bouwman in het NOS Radio 1 Journaal. "We zochten iemand die betrouwbaar, betrokken en oprecht is", zegt de 87-jarige inwoonster van Elst.



De Breij is blij dat ze ambassadeur mag zijn voor Het Dorp. "Ik vind het natuurlijk een enorme eer om samen met de founding mother van Het Dorp aandacht te vragen voor mensen met een beperking die net zo'n zelfstandig leven willen en kunnen leiden als wij", aldus De Breij tegen de NOS.



Bouwman blijft het gezicht van Het Dorp. "Tot mijn laatste snik", zoals de 87-jarige tv-persoonlijkheid zelf zegt.



