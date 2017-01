"Bouwbedrijf loosde te veel grondwater in de Leidse Rijn"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 11:34 uur | update: 17:15 uur

Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Bouwbedrijf MANS heeft meer water geloosd in de Leidse Rijn dan afgesproken. Dat stelt hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.



Het bouwbedrijf had toestemming om 100 kubieke meter per uur in de Leidse Rijn de lozen, maar heeft die hoeveelheid overschreden. Per uur verdween 130 kubieke meter op het oppervlakte water. Een overschrijding van 30 procent. Het water werd opgepompt om een bouwput droog te leggen.



BALEN

"We balen ervan, want nu is het water in de Leidse Rijn te ijzerrijk", zegt een voorlichter van het Hoogheemraadschap. Er is meer water uit de grond onttrokken en geloosd. "Overschrijdingen zijn niet de bedoeling." Dinsdagavond om 22.00 uur is het oppompen van het water stilgelegd door het bouwbedrijf en is de bouwput gedicht.



IJzer kan een gevaar zijn voor planten en dieren omdat het zuurstof uit het water onttrekt waardoor planten en vissen kunnen sterven. Het waterschap heeft geen vissterfte geconstateerd en denkt dat de meeste vissen al naar zuurstofrijker gebeid zijn gezwommen.



BOUWER

Bouwbedrijf MANS heeft zelf de verantwoordelijkheid om vervuiling of waterverkleuring te constateren, te melden bij het waterschap en een zuiveringsinstallatie te plaatsen. "Dat is allemaal niet gebeurd", laat het waterschap weten.



Het ijzerrijke water is opgepompt bij een nieuwbouwlocatie van de nieuwe buurt Wij Welgelegen. Hier zijn al langere tijd bodem en watersaneringen aan de gang. De bodemsanering is afgerond maar de grondwatersanering loopt nog door tot 2018. Dat grondwater wordt ter plekke gezuiverd en op de Leidse Rijn geloosd.



"Dat water voldoet aan de eisen", aldus het waterschap. De vervuiling is niet door dat water veroorzaakt maar door het oppompen van grondwater voor de bouwput. In grondwater zit vaak een hoge concentratie aan ijzer.



Woensdagmorgen heeft Rijkswaterstaat een sluis richting het Amsterdam Rijnkanaal opengezet en vloeit het bruine ijzerwater uit de Leidse Rijn. In het grote kanaal verdunt het snel. De sluis gaat pas dicht als de vervuiling weg is.



GEMEENTE

De gemeente Utrecht laat weten boos te zijn op MANS en gaat in gesprek om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. De bouwer moet een nieuw plan bij de gemeente indienen voordat de werkzaamheden hervat kunnen worden. Naar verwachting ligt de bouw enkele weken stil.



Reacties van lezers een merkwaardig systeem, als een bedrijf zelf moet controleren of er overschrijdingen zijn. maarja, bezuinigingen op ambtenaren... stefan uit Utrecht | 25-01-2017 15:36 uur Het bouwbedrijf heeft de regels aan zijn laars gelapt ...... ja??? ...... ik lees daar echt niet iets nieuws in hoor! P. uit Utrecht.nl | 25-01-2017 13:25 uur

