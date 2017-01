Q-koortspatiënten verliezen rechtszaak

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 10:47 uur | update: 12:51 uur

PROVINCIE UTRECHT - De Nederlandse Staat is niet tekortgeschoten in de voorlichtende taak over Q-koorts. De voorlichting was voldoende, oordeelde de rechtbank in Den Haag woensdag. Ook de genomen maatregelen waren voldoende.



Zo'n driehonderd Q-koortspatiŽnten hadden een proces aangespannen omdat zij de overheid aansprakelijk stellen voor hun ziekte. De rechtbank heeft de vordering van de eisers afwezen, stond in het zeventig pagina's tellende vonnis.



De Q-koortsepidemie woedde van 2007 tot 2010 in ons land en verspreidde zich via besmette geitenhouderijen. Voor de bestrijding werden duizenden schapen en geiten gedood in onder meer Bunnik, Achterberg, Kamerik, Zegveld en Groenekan.



De patiŽnten voelen zich aan hun lot overgelaten.



Reacties van lezers Het vertrouwen in de rechtstaat was bij velen al verdwenen. De rechterlijke macht is al jaren de weg kwijt en zeker niet objectief als zij zichzelf als belanghebbende moet verdedigen. Het RIVM is namelijk een Nederlands overheidsinstituut. Wanneer wordt deze elitaire sekte eens doorgelicht om het koren van het kaf te scheiden zodat er daadwerkelijk weer recht wordt gesproken in Den Haag? Nico uit Loenen | 26-01-2017 12:00 uur

