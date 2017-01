Utrechtse scholen in de prijzen voor samenwerking

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 10:44 uur | update: 12:02 uur

De Klimroos valt voor de tweede keer in de prijzen. Foto: De Klimroos, Facebook

PROVINCIE UTRECHT - In het provinciehuis zijn dinsdagavond de onderwijsprijzen van de regio Utrecht uitgereikt. De Mytylschool Ariane de Ranitz uit Utrecht won in de categorie middelbaar onderwijs. De mytylschool bedacht een project waarbij een leerling met een beperking optrekt met een leerling zonder beperking.



Het gezamenlijke project van basisscholen De Klimroos en Apollo 11, met Mavo Tien in Utrecht won ook een prijs. De scholieren leren samen vaardigheden die in de toekomst hard nodig zullen zijn, zoals het bouwen van robots. De jury vindt dat de scholen erg goed bezig zijn door de leerlingen in gemende teams aan de projecten te laten werken.



Voor De Klimroos is het de tweede Onderwijsprijs. In 2013 kreeg de school er ook al een. De winnende scholen gaan door naar de landelijke wedstrijd.



