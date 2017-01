Kluiskrakers Leidsche Rijn in kraag gevat

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 11:15 uur | update: 11:36 uur

Foto: ANP

UTRECHT - In het Utrechtse Leidsche Rijn zijn dinsdagavond vier jongens betrapt terwijl ze een kluis openbraken.



Een agent in burger zag de groep in de weer op de Middenwetering en trommelde collega's op. Zij zagen de verdachten rennen over de loopbrug naar de Krommewetering.



De politie zette de omgeving af en kon drie verdachten aanhouden op de Soestwetering. De vierde jongen wist, ondanks de inzet van een hond, uit handen van de agenten te blijven. De politie onderzoekt nog wie hij is.



De kluis en diverse spullen van de verdachten zijn in beslag genomen. Waar de kluis vandaan komt is nog onbekend.



De aangehouden Utrechters van 15, 16 en 19 jaar zitten vast.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Helemaal gelijk Ballie. eva uit Lelystad | 25-01-2017 23:39 uur Mag dan nu aannemen dat de verdachten die opgepakt zijn geen blanken zijn. Anders had het er wel bijgestaan! Ballie uit Stichtse Vecht | 25-01-2017 18:37 uur

Nieuwsoverzicht