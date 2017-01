Blanke Utrechter gezocht voor autobrand in Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 11:21 uur | update: 12:04 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

UTRECHT - De politie is op zoek naar een blanke man die met een Utrechts accent spreekt. Hij zou iets te maken kunnen hebben met een autobrand in de Utrechtse wijk Overvecht.



Buurtbewoners zagen rond 03.00 uur in de nacht van dinsdag op woensdag de man staan bij een geparkeerde auto aan de Korfoedreef. Ze spraken de man aan, waarop hij hard wegrende. Rond 5.25 uur zagen de omwonenden dat de auto in brand stond.



De politie denkt dat het gaat om brandstichting en wil de man graag spreken. Hij heeft een tenger postuur, had donkere kleren aan en droeg een muts en capuchon.



In Overvecht zijn de afgelopen tijd veel auto's in vlammen opgegaan. Het gaat in de meeste gevallen om brandstichting.



Reacties van lezers We zullen naar die 'blanke" Utrechter uitkijken. Vraag me af of hier niet beter een Burgernetmelding van gemaakt kan worden. De witte reus is het vast niet! Frank uit Houten | 25-01-2017 18:46 uur Volgens mij wordt er vermeldt dat het om een blanke man gaat om gewoon het signalement door te geven. Niets vreemds aan. Als het om een paarse man met gele vlekken zou gaan, dan had dát er gestaan. Zodat hij misschien wel gevonden kan worden wat meestal de bedoeling is bij het doorgeven van een signalement. Wat een gezeur om niets. Angelique uit Utrecht | 25-01-2017 16:36 uur O. wat zijn we heden blij. Eindelijk een blanke baby ter wereld gebracht! Massegast uit Utrecht | 25-01-2017 16:24 uur @rtvutrecht: Waarom "blanke" Utrechter in de kop, jullie schrijven toch ook nooit "donkere" Utrechter? Wil de schrijver hiermee een politiek gekleurd antwoord geven? Ik verwacht meer van jullie. Bill uit Utrecht | 25-01-2017 14:58 uur zozo... tot zover veel reacties telkens wanneer er bericht is over autobranden in Utrecht.. Die gingen er elke keer spottend en sarcastisch vanuit dat het "bontkraagjes" en al in die trant waren. Uiteraard maakt het niet uit wat voor kleur of geur de dader heeft.. het is gewoon niet oké. We zijn overigens wel wat verder dan nummer 13 @Lombokker. Dit zal nummer 17 of 18 zijn. Moslim uit Overvecht | 25-01-2017 14:39 uur Het feit alleen al dat dat "blanke" kennelijk zo nadrukkelijk moet worden vermeld, en dan ook nog in de kop... erik uit Leusden | 25-01-2017 13:41 uur Dat is dan al weer nummer 13. Lombokker uit Utrecht | 25-01-2017 12:37 uur

