Postende agenten en slachtoffer lokken man met gestolen fietsen in de val

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 11:42 uur | update: 14:06 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - In Amersfoort is een handelaar in gestolen fietsen aangehouden.



Een slachtoffer van de man zag haar gestolen fiets te koop staan en maakte een afspraak met de nietsvermoedende verkoper. De 38-jarige Hilversummer reed dinsdagavond naar de afgesproken plek op de Saturnus. Postende agenten in burger hielden hem daar aan.



DERTIEN FIETSEN

De gestolen fiets van de vrouw lag in zijn auto. In zijn garagebox in de wijk Liendert stonden nog eens dertien zo goed als nieuwe exemplaren. Twee daarvan stonden als gestolen te boek. Alle fietsen zijn in beslag genomen om te onderzoeken waar ze vandaan komen.



ONDER INVLOED

De man krijgt ook processen-verbaal voor rijden onder invloed van drugs en rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers En op het moment dat u dit leest, is hij alweer vrijgelaten om meer te stelen en meer drugs te gebruiken. Over een jaar krijgt hij van de rechter een half uurtje taakstraf, verschijnt daar niet of schreeuwt iets tegen het trillende SPH'ertje dat daar staat, dan mag hij weer naar huis, en dat was het dan. Thomas uit Utrecht | 26-01-2017 00:48 uur Laten we een stille tocht houden voor deze onfortuinlijke fietsenhandelaar,... Gluipie Stiekem uit Utreg | 25-01-2017 14:47 uur

Nieuwsoverzicht