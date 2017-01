Vluchtelingen in vrachtwagen Veenendaal

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 13:58 uur | update: 14:49 uur

Foto: Koen van Weel

VEENENDAAL - In een vrachtwagen in Veenendaal zijn woensdagochtend drie vluchtelingen uit AlbaniŽ ontdekt.



De chauffeur zag ze toen hij zijn lading ging lossen bij een bedrijf in de Storkstraat. De drie mannen en ook de Poolse chauffeur van de truck zijn gehoord.



De vluchtelingen zijn vermoedelijk via een scheur in het zeil de vrachtwagen binnengekomen.



Reacties van lezers Gelijk terugsturen, daar is geen oorlog dus weg met die gasten!!! muis1992 uit Utrecht | 25-01-2017 21:50 uur Inderdaad, uit Albanie komen geen vluchtelingen. burgermoedt uit Utrecht | 25-01-2017 19:40 uur Vluchtelingen? Albaniť is een veilig land, dus asieltoeristen lijkt mij in dit geval een betere omschrijving. Lombokker uit Utrecht | 25-01-2017 16:08 uur

