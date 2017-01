"Voor enkele knaken, bent u in Hoevelaken"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 14:20 uur | update: 17:23 uur

UTRECHT - Wie donderdag in de trein zit, kan zomaar reisinformatie in dichtvorm te horen krijgen. De NS heeft de conducteurs opgeroepen mee te doen aan Gedichtendag.



Het bedrijf zelf zal ook zo poëtisch mogelijk gaan communiceren, bijvoorbeeld via Twitter. Hoe het allemaal loopt, is nog afwachten, zegt de NS. Het hangt niet alleen van de artistieke aspiraties en talenten van de medewerkers af, maar de informatie moet zich er ook wel voor lenen.



De NS is maar één van de bedrijven die meedoen aan de Gedichtendag, het begin van de Poëzieweek. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) heeft Nederlandse en Vlaamse bedrijven en organisaties opgeroepen mee te doen. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht gaan geestelijk verzorgers bijvoorbeeld gedichten voorlezen aan patiënten



Meedoen kan volgens de CPNB op tal van manieren. Wie durft, kan bijvoorbeeld donderdag een vergadering op het werk openen met poëzie.





