Veel belangstelling voor voorleesontbijt met Beatrice de Graaf

UTRECHT - Met het Nationale Voorleesontbijt is woensdagochtend het startsein gegeven voor de Voorleesdagen 2017. Bekende en onbekende Nederlanders lazen tijdens het ontbijt voor aan jonge kinderen om het voorlezen te stimuleren.



In de Utrechtse bibliotheek was het de eer aan Beatrice de Graaf. Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, terrorisme-expert en moeder van drie kinderen.



MOEILIJK

De Graaf geniet van voorlezen en vindt ook dat je kinderen zo de wereld om hen heen kunt leren begrijpen. "Ik begon zelf met voorlezen van mijn kinderen toen ze nog baby waren." Het hoeven niet alleen vrolijke verhalen te zijn die je je kinderen voorleest. Volgens de Graaf kunnen kinderen veel sneller moeilijkere verhalen aan dan je denkt. "Kinderen begrijpen emoties heel goed, en als je hen daar beelden en woorden bij geeft, dan kunnen ze dat later ook beter begrijpen".



KLEINE WALVIS

De opkomst voor het voorleesontbijt was groot in de bibliotheek Utrecht, maar ook op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is het verhaal van 'De kleine walvis' verteld. Het boek van de Britse Benji Davies is prentenboek van het jaar 2016. Het gaat over Boy, een jongen die met zijn vader in een vissershutje woont. Hij wordt vriendjes met een walvis, die hij uiteindelijk moet vrijlaten in de zee.



Na het voorlezen van het boek in de Centrale Bibliotheek kregen de ouders en kinderen een ontbijt en werden ze toegezongen door de Utrechtse zangeres Jolieke Sorber.



RESPECT

Beatrice de Graaf is als hoogleraar wel gewend om voor grote groepen te spreken. Maar ze heeft respect voor juffen en meesters die iedere dag met de jonge doelgroep werken. "Deze doelgroep is veel luidruchtiger en ze lopen heen en weer, dat doen studenten niet hoor", lacht ze.





