Politie bevrijdt gevallen vrouw uit badkamer

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 16:05 uur | update: 16:15 uur

Foto: Politie Woerden

LINSCHOTEN - De politie in Linschoten heeft een vrouw bevrijd uit haar badkamer. De dame was onderuit gegaan en kon niet meer niet buiten.



Om bij haar te komen vernielden agenten een raam van de pas opgeleverde woning in de Jacob Barneveldstraat.



De vrouw maakt het volgens de politie goed. Familieleden hebben zich over haar ontfermd.



