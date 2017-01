Vistrap bij Achterveld helpt vissen verder

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 16:45 uur | update: 16:50 uur

LEUSDEN - Om de visstand in de Barneveldse beek bij Achterveld beter op peil te houden, legt het waterschap Vallei en Veluwe op dit moment een vistrap aan. Die helpt de vissen om tegen de stroom in te zwemmen, op weg naar hun hoger gelegen paargebieden.



De vistrap, die nu wordt aangelegd vlakbij landgoed Stoutenburg, is ongeveer een kilometer lang en overbrugt het hoogteverschil bij de stuw met elf trappen van ongeveer 10 centimeter. "Dat is een hoogte die de vissen wel kunnen nemen om daarna even uit te rusten voor de volgende sprong", zegt gebiedsbeheerder Jeroen Koelewijn.



Niet alleen het leefgebied van de vissen wordt hiermee vergroot, maar het is ook goed voor de rest van de omgeving, legt projectleider Jos Athmer uit. "Met de komst van de vistrap wordt ook de rest van het gebied natuurvriendelijk ingericht, waardoor bijzondere dieren hier straks weer te vinden zijn".



Tot in de jaren '60 was de Barneveldse Beek een meanderende beek. Rond 1970 werd de beek net als veel andere beken in Nederland gekanaliseerd. Er werden stuwen aangelegd om het water langer vast te houden in hoger gelegen gebieden en daar verdroging te voorkomen. Door de stuwen wordt ook voorkomen dat lager gelegen gebieden snel overstromen.



Een aantal vissoorten zwemt in het voorjaar tegen de stroom in naar hoger gelegen gebied. Daar is het water schoner en dat maakt het voor de vissen prettig om zich voort te planten. In die route omhoog is een stuw een onneembare barrière. De vistrap, die naar verwachting in de zomer voor het eerst open gaat, moet dat probleem verhelpen.















