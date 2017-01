Politie heeft overvaller Oudewater in het vizier

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 16:49 uur | update: 17:12 uur

Foto: PetersHotnews.nl

OUDEWATER - De politie heeft woensdag een man aangehouden voor een overval op een bloemenwinkel in Bodegraven.



Onderzocht wordt of hij ook betrokken is geweest bij recente overvallen op een bakkerswinkel in Oudewater en bakkerij in Waddinxveen.



De werkwijze was in ieder geval steeds hetzelfde; de man eiste rond sluitingstijd geld onder bedreiging van een mes. Ook het signalement komt overeen.



De verdachte is een 26-jarige inwoner van Driebruggen. Hij zit voorlopig vast voor verhoor.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht