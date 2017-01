OM: Utrechter dwong vrouw tot prostitutie met filmopnames

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 17:07 uur | update: 17:26 uur

Foto: Frank van Beek, ANP

UTRECHT - Een 27-jarige man uit Utrecht wordt ervan verdacht dat hij een vrouw wilde dwingen tot prostitutie. Om dat voor elkaar te krijgen dreigde hij volgens het Openbaar Ministerie 'compromitterende' filmpjes die hij van haar had gemaakt te publiceren.



De Utrechter is een bekende van politie en justitie. Hij kwam afgelopen zomer vrij nadat hij veroordeeld was voor mensenhandel in de tweede helft van 2015 in diverse plaatsen in de regio.



Op donderdag 19 januari kwam een vrouw aangifte doen omdat zij zich bedreigd voelde door de man. Tijdens de opname van de aangifte belde de Utrechter de vrouw. Agenten konden daardoor mee luisteren met het gesprek. Ze hoorden hoe de man dreigde filmpjes te publiceren om haar op die manier te dwingen tot prostitutie.



Dezelfde dag nog werd de Utrechter aangehouden en startte het onderzoek. De verdachte is woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijft vast zitten. Op 2 februari beslist de Raadkamer van de rechtbank over de verdere verlenging van het voorarrest.



Het is niet uitgesloten dat meer vrouwen slachtoffer zijn geworden van de verdachte. Hen wordt gevraagd contact op te nemen met het Team Mensenhandel van de politie Midden-Nederland.



Reacties van lezers Mensen moetten is een keer nadanken over wat voor gevolgen dit kan hebben op iemand. Vrouwen bedreigen, chanteren pfff ik vint het niet kunnen. Daarom hoop ik ook dat je verandert Yessin Zeistenaar uit Overvecht-Noord dirk van de broek DOE IS EFFE GEZOND! SamiraKrullie uit Utrecht | 26-01-2017 11:25 uur Dit illustreert het failliet van de rechtstaat. Veroordeeld voor meerdere gevallen van mensenhandel, maar nog geen half jaar in de cel zitten en een jaar later al nieuwe slachtoffers maken. De linkse rechter die toen destijds een knuffelstrafje uitsprak, is medeschuldig aan deze nieuwe misdrijven. Dit was te voorkomen geweest door deze crimineel gewoon een paar jaar vast te zetten. Thomas uit Utrecht | 26-01-2017 01:33 uur

