Weer nieuwe pop-upstore op Utrecht Centraal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 17:33 uur | update: 17:34 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Op Utrecht Centraal is woensdagmiddag een Batcave geopend. De Stationshal vormt daarmee voor even het decor voor de aankondiging van een nieuwe LEGO-Batmanfilm.



De NS juicht de komst van nieuwe pop-upstores alleen maar toe. "We willen de reizigers op het station ook wat te beleven bieden", zegt woordvoerder Hessel Koster van de NS. "Als er iets leegstaat en we kunnen zo iets extra's bieden, dan doen we dat graag."



De vorige stationshal kon het simpelweg niet aan, omdat de ruimte er niet was. "Het is echt iets wat hoort bij het nieuwe station. We kunnen én reizigers die snel van A naar B willen een plek geven, maar ook reizigers die hier iets langer willen blijven."



BATMAN

Radio-DJ Gerard Ekdom uit Soest is de stem van de nieuwe Batmanfilm. Hij opende de tijdelijke winkel in de hal vandaag, samen met de stem van The Joker Dennis Weening. "Dit is tof! Het leuke is, ik heb thuis een mancave. En mijn alterego heeft een batcave!", lacht Ekdom.



Tot zondag is de Batcave open. En ook de Harry Potterwinkel iets verderop is nog steeds niet weg. Het initiatief komt van winkeliers en ondernemers en de NS verhuurt de winkelpanden. Het lijkt bijna een nieuwe trend. "Het zou kunnen dat we straks zo'n winkel voor langere tijd verhuren voor dit soort dingen", besluit woordvoerder Hessel Koster van de NS.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Ja leuk dingen waar je allemaal lekker weinig aan heb.. Allemaal onzinnige dingen proberen te verkopen.. Daar vaart de samenleving wel bij. Max Media uit | 25-01-2017 23:29 uur "Het is echt iets wat hoort bij het nieuwe station. We kunnen én reizigers die snel van A naar B willen een plek geven, maar ook reizigers die hier iets langer willen blijven." Deze zin klopt niet ; haal de woorden snel , en willen weg. Willen zou beter moeten kunnen zijn. Goedenavond, Placebo uit Utrecht | 25-01-2017 19:21 uur

Nieuwsoverzicht