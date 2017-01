Houtense pedo bekent, OM eist 6 jaar cel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 17:35 uur | update: 23:35 uur

Foto: ANP

HOUTEN - Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, zit Freddy M. voor zes jaar achter slot en grendel. De 51-jarige Houtenaar zou seks hebben gehad met zijn eigen zoon.



De politie in Amerika kwam hem op het spoor via Twitter. In zijn huis werden ruim vierduizend digitale plaatjes van kinderporno gevonden. Ook zat er dierenporno tussen.



BEKENTENIS

M. bekende in de rechtbank dat hij seksfoto's heeft gemaakt van twee van zijn kinderen én dat hij ontucht pleegde met zijn zoon. Hij heeft naar eigen zeggen geen verklaring voor zijn gedrag en wil graag in therapie.



De verdachte heeft een lastige jeugd gehad en vertoont trekken van borderline. Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar.



KINDEREN

De misbruikte kinderen willen niet dat hun vader de cel in gaat, maar de aanklager ziet geen andere optie dan een celstraf. "Deze verdachte verdient het niet dat zijn kinderen hem blijven beschermen."



Het OM wil dat M. in de laatste fase van zijn celstraf een behandeling ondergaat.



Reacties van lezers Dat die kinderen niet willen dat hun vader naar de gevangenis gaat geeft aan dat ze nog steeds onder invloed staan van hun vader. Uit ervaring kan ik zeggen begrijpelijk. Later gaan ze pas beseffen wat hij allemaal heeft gedaan en dat het niet normaal gedrag van een vader. Ik wil ze uit de grond van mijn hart alle sterkte en wijsheid toewensen voor de toekomst. Eddie uit Houten | 26-01-2017 07:50 uur

