BEL-gemeenten willen geen fusie

Foto: Gemeente Eemnes

EEMNES - Een meerderheid in de gemeenteraden van Blaricum, Laren en Eemnes ziet een fusie van gemeenten in Het Gooi niet zitten. Dat staat in een brief aan het provinciebestuur van Noord-Holland. Door een fusie zou de samenwerking tussen de drie zogenoemde BEL-gemeenten in gevaar komen.



De provincie Noord-Holland wil begin februari een knoop doorhakken over het reorganiseren van de gemeenten in Het Gooi en de Vechtstreek. Een mogelijke fusie van Gooise gemeenten dreigt een bom te leggen onder de samenwerking tussen de twee Noord-Hollandse gemeenten Blaricum en Laren en het Utrechtse Eemnes. De verwachting is dat Eemnes zich niet zal aansluiten bij een grotere fusiegemeente aan de andere kant van de provinciegrens.



Eemnes, Blaricum en Laren werken al jaren nauw samen op ambtelijk niveau. De inwoners van de drie gemeenten hebben aangegeven zelfstandig te willen blijven en de BEL-samenwerking voort te zetten. Ze noemen die samenwerking "een succes en een voorbeeld voor andere gemeenten." Een gedwongen fusie is volgens de opstellers van de brief "gedoemd te mislukken".



