Minder schade tijdens jaarwisseling Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 18:56 uur | update: donderdag 26 januari 2017, 12:55 uur

Foto: Roos Koole, ANP

UTRECHT - De afgelopen jaarwisseling in Utrecht verliep rustiger dan die van vorig jaar. Er is veel minder schade aangericht, schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad.



Er werd dit jaar voor 97.250 euro aan schade aangericht. Een jaar eerder was dat bijna twee keer zoveel, 186.030 euro.



De daling is volgens de burgemeester mede het gevolg van preventieve maatregelen. Zo zijn er meer afvalbakken uit voorzorg verwijderd of tijdelijk met een klep afgesloten. Ook het plaatsen van beschermkappen op parkeerautomaten blijkt een effectief middel.



De grootste schadepost was een speeltoestel in Kanaleneiland dat volledig in de as werd gelegd. Dat kost de gemeente zeker 20.000 euro. Verder werden in totaal 127 afvalbakken met zwaar vuurwerk opgeblazen.



Er zijn door de politie 21 aanhoudingen verricht voor onder meer mishandeling, bedreiging, openlijke geweldpleging, geweld tegen hulpverleners en openbare dronkenschap. Vorig jaar hield de politie 31 personen aan tijdens de jaarwisseling.



Reacties van lezers Misschien was het ook wel aardig om te melden door de burgemeester dat in diverse wijken 10 tallen burgers in preventieteams rond liepen tijdens oud en nieuw. Stan uit Utrecht | 25-01-2017 22:26 uur

