Een voldoende voor alle Utrechtse scholen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 20:29 uur | update: 20:29 uur

Foto: Koen Suyk

UTRECHT - Alle scholen in de stad Utrecht hebben van de Onderwijsinspectie een voldoende of hoger gekregen. Volgens de gemeente is Utrecht de eerste grote stad in Nederland waar dat is gelukt.



Vijf jaar geleden waren er nog twintig scholen en schoolafdelingen die volgens de Inspectie "zwak" of "zeer zwak" waren. Nu zijn zowel de scholen voor basisonderwijs, het speciaal onderwijs, als het voortgezet onderwijs in Utrecht van voldoende kwaliteit.



De gemeente is trots dat de verbeterplannen het gewenste resultaat hebben opgeleverd. "Elk kind kan nu in Utrecht naar een school van goede kwaliteit", zegt Kreijkamp. "De basis is op orde. Dit geeft de stad een goede fundering om verder te bouwen aan gelijke onderwijskansen voor alle kinderen."



"Dit mooie resultaat is bereikt dankzij schoolbesturen, schoolleiders en vooral door de docenten. Zij zorgen er dag in dag uit voor dat iedere leerling het onderwijs krijgt waar hij recht op heeft." Wethouder Kreijkamp gaat donderdag langs bij een paar scholen om het succes te vieren.







