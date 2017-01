Man gooit dakpannen op straat Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 20:54 uur | update: 21:36 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - De Poortersdreef in Amersfoort is woensdagavond enige tijd afgezet geweest, nadat een man dakpannen vanaf een woning naar beneden gooide. Hij was op het dak geklommen, nadat hij eerder al flink had huisgehouden binnen in het huis.



Vermoedelijk gaat het om de bewoner van de woning. De politie wist hem uiteindelijk veilig van het dak te krijgen en heeft hem meegenomen naar het bureau.



Om ongelukken te voorkomen was een flink deel van de straat afgezet. Niemand raakte gewond.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht