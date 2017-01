Buren willen hardere aanpak overlastgevers De Koppel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 21:07 uur | update: donderdag 26 januari 2017, 06:06 uur

Foto: Rik Dogger

AMERSFOORT - Een kleine vijftig inwoners van de Amersfoortse wijk De Koppel willen zo snel mogelijk een oplossing voor de ongeregeldheden die de wijk teisteren. Tijdens Oud en Nieuw ging het mis in de wijk. Jongeren staken auto's in de brand en er waren ongeregeldheden. De Mobiele Eenheid moest de rust weer terugbrengen.



Op aandringen van de buurtvereniging is woensdagavond een buurtbijeenkomst georganiseerd. Naast wijkbewoners waren ook de wijkmanager en de wijkagent aanwezig. "Het is een traditie geworden om in onze buurt rotzooi te trappen", merkte een buurtbewoner op.



ANTWOORDEN

De gemeente Amersfoort kon de buurtbewoners maar weinig antwoorden geven. Grote vraag is waarom De Koppel opnieuw het doelwit was van relschoppende jongeren. "We denken het te weten maar we kunnen nog niet alles zeggen", aldus de wijkmanager.



Niet alleen afgelopen jaarwisseling ging het mis in De Koppel. Het jaar ervoor gebeurde nagenoeg hetzelfde en enkele jaren geleden moest de Mobiele Eenheid ook al optreden. "Ik hoop dit echt niet nog een keer mee te maken. Mijn gevoel van veiligheid in de wijk is wel aangetast."



GEBIEDSVERBOD

Enkele buren opperden om een gebiedsverbod voor bekende relschoppers tijdens komende jaarwisselingen in te stellen. "Of een samenscholingsverbod", opperde een aanwezige buurtbewoner. "Dit soort zaken zijn de revue gepasseerd, maar dat kunnen we niet instellen", aldus de wijkmanager namens de gemeente Amersfoort.



De politie heeft voorafgaand aan de jaarwisseling zestig bekende overlastgevende jongeren bezocht. Deze zestig jongeren waren tijdens de voorgaande jaarwisseling betrokken bij ongeregeldheden. "Van die zestig zijn er afgelopen jaarwisseling weer vier opgepakt, en 56 dus niet", zei de wijkagent. In totaal pakte de politie tijdens de meest recente jaarwisseling 48 mensen op. De gearresteerde jongeren krijgen een persoonsgebonden aanpak beloofde de wijkagent.



De buurtvereniging is in gesprek met de gemeente en politie om tot een oplossing te komen. Wat die oplossing is, weet bestuurslid Kim Sanders niet. "Maar we moeten het samen oplossen."



Binnenkort praat de gemeenteraad van Amersfoort over de ongeregeldheden in De Koppel. Vorige week stelden nagenoeg alle fracties al tientallen vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht