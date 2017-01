Wethouder hoopt op doorbraak in zwembaddossier De Bilt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 21:38 uur | update: 22:24 uur

DE BILT - Het wordt een spannende raad donderdagavond in De Bilt. Het hoofdpijndossier over het nieuwe zwembad in de gemeente staat op de agenda. Twee wethouders zijn eerder al opgestapt vanwege dit dossier, maar de nieuwe wethouder Ebbe Rost van Tonningen hoopt dat er nu eindelijk een besluit komt waar iedereen vrede mee heeft.



De gemeente De Bilt praat al jaren over een nieuw zwembad voor de gemeente. Een aantal partijen wil graag een groot bad, dat voldoet aan de eisen van de zwembond. Het college pleit nu voor een kleiner bad, omdat een groot bad financieel niet haalbaar zou zijn.



Wethouder Ebbe Rost van Tonningen heeft er vertrouwen in: "Zo'n nieuw bad is gewoon heel erg uitnodigend. Ik ben ervan overtuigd dat het enthousiasme best wel zal komen als het er eenmaal staat."



WEERSTAND

Maar de waterpolovereniging in De Bilt vreest het einde van de club als het plan van de wethouder wordt aangenomen. Volgens Robert Havekotte moet het nieuwe zwembad voldoen aan de eisen van de Koninklijke Nederlandse Zwembond: "Wij spelen met de heren eredivisie en wij mogen alleen maar in een groot bad spelen. Als er een nieuw bad komt dan wordt er geen dispensatie meer gegeven. Dat betekent dat wij met de heren 1 en de jongens onder de 17 straks gewoon weg mogen en hier niet meer kunnen spelen."



OPSTAPPEN

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen is nog niet van plan zijn voorstel voor het zwembad te wijzigen. Een groter zwembad is financieel niet haalbaar, zegt hij. De wethouder loopt daarmee wel het risico dat hij net als zijn voorgangers moet opstappen. "Dat kan natuurlijk, dat risico wist ik vantevoren. Maar ik volg niet een eigen opvatting. Ik heb juist tegen de raad gezegd: Dit zijn de gegevens en het is aan jullie om aan de knoppen te zitten. Dan zijn wij uitvoerder als college van B&W."



Donderdag is de raadsvergadering. De partijen zijn zeer verdeeld over het nieuwe plan voor het zwembad. Als het voorstel van de wethouder er door komt, zal dat met een hele krappe meerderheid zijn.





