Cambuur elimineert FC Utrecht na bloedstollende penaltyreeks

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 21:22 uur | update: donderdag 26 januari 2017, 10:56 uur

Foto: FC Utrecht

UTRECHT - FC Utrecht is er niet in geslaagd om een plaats bij de laatste vier in de KNVB-beker te veroveren. Cambuur won na strafschoppen nadat het na 120 minuten voetballen 2-2 stond.



De thuisploeg kon niet imponeren tegen de ploeg uit de Jupiler League. Ondanks dat FC Utrecht een magere eerste helft afleverde nam het dankzij Ramon Leeuwin een 1-0 voorsprong mee de catacomben in.



Cambuur kreeg al na twee minuten in de tweede helft een discutabele strafschop: 1-1. Twintig minuten later bracht Barto Cambuur op voorsprong. In de slotfase kreeg FC Utrecht een penalty, maar na een on-field review besloot scheidsrechter Van Boekel zijn beslissing te herzien.



Van Boekel schreef geschiedenis met zijn videoprimeur. Nooit eerder kwam een scheidsrechter terug van zijn beslissing de thuisploeg een strafschop te geven na het zien van de videobeelden.



In de 89e minuut maakte Troupée alsnog gelijk toen hij in de kluts achter Nienhuis kon binnenkoppen. In de verlenging vielen geen doelpunten.



Ook de penaltyreeks bleef lang onbeslist: uiteindelijk won Cambuur met 6-7. Namens Utrecht misten Leeuwin, Janssen en Peterson.



Cambuur bereikte voor het eerst in de clubgeschiedenis de halve finales. In de vorige ronde schakelde het ook Ajax al uit.



Reacties van lezers Ongelofelijk uit de beker tegen Cambuur de nummer 9 uit de Jupiler league. Weer niets geleerd van voorgaande jaren. We missen scorend vermogen en een goede verdediger. Hopelijk komende deze er nog bij winterstop, ohja van der Meer..... lekker terug sturen naar Deventer wat is die gozer slecht. Wat een armoe. Jeff Hardeveld liet in de speel minuten die hij kreeg zien dat hij 10x zo goed is als die van der Meer. NOOIT MEER OPSTELLEN!! J. uit Utrecht | 26-01-2017 10:40 uur Sorry Erik, weer effe bijstellen, die verwachtingen en uitspraken. Het blijft nog steeds een leuke cluppie, alleen een mooiere kans om de beker te winnen is verkeken. Cambuur thuis, blijft moeilijk. Peter uit Utrecht | 26-01-2017 02:31 uur

