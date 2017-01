GroenLinks wil snel extra BOA in Baarn

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 22:23 uur | update: 22:24 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - De lokale Groenlinks-fractie in Baarn wil weten wanneer er een nieuwe BOA komt. Vorig jaar november werd de enige Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de gemeente ernstig bedreigd.



De partij wil daarom dat het college snel een tweede BOA aanstelt, vanwege de veiligheid. De huidige opsporingsambtenaar hoeft dan niet meer alleen op pad.



Het was de bedoeling dat de nieuwe BOA in het nieuwe jaar zou beginnen, maar dat is nog niet gelukt. GroenLinks vraagt zich af wat de reden van de vertraging is.



De opsporingsambtenaar van Baarn werd 10 november door twee jonge mannen bedreigd met een pistool of iets wat daarop leek. De twee werden op een parkeerplaats bij de Hilversumsestraatweg aangesproken, omdat ze daar na zonsondergang niet meer mogen komen. De BOA zocht vervolgens dekking in zijn auto.



De twee jonge mannen gingen er vervolgens vandoor. Wel staken ze eerst nog een band van de auto lek.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht