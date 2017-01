Zeist wil 2500 nieuwe starterswoningen

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 06:12 uur | update: 08:47 uur

Het gemeentehuis van Zeist. Foto: RTV Utrecht

ZEIST - Zeist gaat de komende drie jaar 2500 woningen maken voor starters. In de gemeente is meer woonruimte nodig voor studenten, jongeren en statushouders.



Een van de opties is om leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming te geven, zoals de oude flats in Kerckebosch en de jeugdgevangenissen Eikenstein en Almata. Ook denkt de gemeente erover om sociale huurwoningen te bouwen bij de Harmonielaan, waar nu twee leegstaande scholen staan.



Omdat de gemeente op veel plekken in Zeist niet de eigenaar is van de grond, is de hulp van de samenleving noodzakelijk. De gemeente roept eigenaren van gebouwen en locaties in Zeist dan ook op om met ideeën en suggesties te komen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht