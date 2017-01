Christiaan Abbing mag zich Veenendaalse stadsdichter noemen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 06:36 uur | update: 08:48 uur

Christiaan Abbing. Foto: Wouter Kolff, Twitter

VEENENDAAL - Christiaan Abbing is woensdagavond benoemd tot de nieuwe stadsdichter van Veenendaal. Naast Abbing waren Derk Postma en Guus van Reenen in de race voor de titel. Zij moesten allemaal een nieuw gedicht voordragen.



Voor Abbing was het niet de eerste keer dat hij deelnam. "Ik vind de uitdaging leuk en het plezierdichten spreekt me nog steeds aan. Dat was voor mij voldoende motivatie om het dit jaar nog eens te proberen", vertelde Abbing eerder deze week op Radio M Utrecht.



SOLLICITATIE

Hij verstuurde zijn sollicitatie in versvorm. "Ik vond dit een leuke manier om te laten zien dat je in staat bent stadsdichter te worden."



Het stadsdichterschap was in handen van Joyce Willemse. Burgemeester Kolff heeft via Twitter laten weten haar te bedanken voor de afgelopen twee jaar. Ook feliciteert hij haar opvolger Christiaan Abbing.



LOKAAL

De stadsdichter is een initiatief van het KunstPlatform Veenendaal. Hij of zij levert jaarlijks zes tot acht gedichten aan ter gelegenheid van lokale gebeurtenissen.



